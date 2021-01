Pogacar wil in 2021 Tour én Vuelta én Tokio: “We zijn nu al sterker dan Jumbo-Visma”

Wielrennen Echtgenote Sarah apetrots op Wout van Aert: “100% sportman, 200% toppapa”

11 januari Als het Van Aert zélf al in de kleren kroop, kan je je spontaan iets indenken bij hoe echtgenote Sarah zich op dit moment voelt: zielsgelukkig met de geboorte van Georges, maar toch heel even aan recuperatie toe. Dat deden mama en zoon samen op het thuisfront in Herentals, met de tv op het BK.