Pogacar werkt in Sierra Nevada toe naar Tour: “Na hier 20 dagen te trainen moet het wel goedkomen”

Tadej Pogacar (24) leeft met vertrouwen toe naar de Tour-start in Bilbao over een maand. Ondanks een wekenlange revalidatie na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik gelooft de Sloveen dat hij klaar zal zijn om te strijden voor een derde eindzege. “Mijn vorm is niet zo slecht als ik gedacht had.”

Tadej Pogacar hoopte in Luik-Bastenaken-Luik de kers op een prachtige voorjaarstaart te zetten, maar het lot besliste er anders over. De Sloveen kwam ten val en brak daarbij twee beentjes in de pols. Pogacar werd geopereerd in Genk en stond voor een revalidatie van zes weken - allesbehalve welgekomen met oog op de Tour.

Maar een maand voor de Tour-start in Bilbao is Pogacar optimistisch. Hij kan inmiddels weer buiten fietsen en is, net als onder meer Tim Wellens, momenteel op hoogtestage met de Tour-ploeg in de Sierra Nevada. “Ik rijd ook nog wel wat op de rollen, maar beetje bij beetje fiets ik meer op de weg. Sowieso dienen de eerste dagen op hoogte als aanpassingsperiode. Ik wil me eerst weer volledig comfortabel voelen op de weg, de laatste anderhalve week hoop ik stevig te trainen.”

Pogacar beseft dat er geen tijd meer te verliezen valt. “We zijn al dicht bij de start, maar mijn vorm is niet zo slecht als ik gedacht had. Na hier twintig dagen te trainen moet het wel goedkomen. Vervolgens ga ik nog enkele etappes in de Alpen verkennen.”

Na die verkenningsronde trekt Pogacar nog een paar dagen op hoogte in het Italiaanse Sestriere, om in een zo goed mogelijke vorm - maar dus wel zonder koerskilometers in de benen - aan ‘Le Grand Départ’ te staan.

De kopman van UAE Team Emirates heeft naar eigen zeggen nooit getwijfeld aan zijn Tour-deelname. “Nadat ik gevallen was, dacht ik alleen maar dat het niets ernstigs was en dat ik zo snel mogelijk weer op de fiets zou zitten. Ik wist gewoon dat ik de start van de Tour zou halen.”

