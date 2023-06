Pogacar werkt in Sierra Nevada toe naar Tour: “Mijn conditie is goed, beter dan ik had verwacht”

Vier weken voor de start van de Tour heeft tweevoudig winnaar Tadej Pogacar een update gegeven over zijn linkerpols, die hij zes weken geleden brak na een val in Luik-Bastenaken-Luik. “Maandag laat ik een scan nemen. Als dan blijkt dat het bot in mijn pols genezen is, kan ik de trainingsarbeid opdrijven om klaar te zijn tegen de Tour, al zal ik misschien wel met een brace moeten koersen.”

KIJK. Tadej Pogacar: “Als ik Evenepoel was, ging ik naar de Tour”

Zondag is het zes weken geleden dat Tadej Pogacar aan zijn pols geopereerd werd in het ziekenhuis van Genk. Na een val in Luik-Bastenaken-Luik waren twee handwortelbeentjes - de scafoïde en het lunatum - in zijn linkerpols gebroken.

Artsen en dokters voorspelden toen dat het zes weken zou duren eer hij deftig kon trainen. De Tour was in gevaar, en al zeker het vormpeil waarmee Pogacar naar de Tour zou trekken. De Sloveense kopman van Team UAE zit echter voor op schema, zo laat hij weten. Momenteel is Pogacar op hoogtestage in Sierra Nevada, waar hij samen met ploegmaten Marc Soler en onze landgenoot Tim Wellens traint op de weg. “Ik mocht eigenlijk zes weken lang niet fietsen op de weg, maar ik heb mezelf, de ploeg en onze dokters gepusht om zo snel mogelijk weer op de fiets te zitten. Ik train nu al een paar dagen op de fiets, maar ik ben wel zeer voorzichtig en besef dat ik tijdens het fietsen geen druk mag zetten op mijn pols. Om het risico te minimaliseren train ik ook nog met een plastic brace rond mijn pols. Ook in het dagelijks leven loop ik rond met een brace.”

Maandag laat Pogacar een scan nemen van zijn pols. Normaal moeten de breukjes genezen zijn. Pogacar maakt zich alvast geen zorgen. “Ik heb alleszins geen pijn, dus ik denk dat het goedkomt. Als blijkt dat het bot helemaal genezen is, mag ik mijn pols op de fiets meer belasten zoals sprintjes trekken uit het zadel.”

Pogacar blijft nog een week trainen op de Sierra Nevada. Op 11 juni trekt hij naar de Franse Alpen om er enkele bergritten van de slotweek van de Tour te verkennen. Nadien reist hij door naar het Italiaanse Sestriere voor een laatste stage richting de Tour. Terwijl zijn grote concurrent Jonas Vingegaard zondag start in de Dauphiné, zal Pogacar geen rittenkoers in de benen hebben voor de Tour. De voorbije twee jaar reed hij de Ronde van Slovenië als ultieme voorbereiding op de Tour. Dit jaar niet. “Normaal rijd ik wel het Sloveens kampioenschap op de weg en ook de tijdrit.”

Het is een keuze van armoe. “Ik heb graag een rittenkoers in de benen voor de Tour, maar ik moet nu de voorrang geven aan training. Ik heb nood aan lange trainingen en interval-oefeningen om mijn niveau te verbeteren. Ik heb de voorbije weken veel gelopen en op de rollen getraind, maar heb nu nood aan specifieke prikkels. Op training kan je ook wedstrijdelementen simuleren door achter de brommer te fietsen.”

De vraag is of het voldoende zal zijn. Vorig jaar werd duidelijk dat Pogacar op de top van zijn kunnen moet zijn om het sterke blok van Jumbo-Visma te verslaan. “Ik maak mij geen zorgen. Mijn conditie is goed, beter dan ik zes weken geleden had verwacht. Ik heb goed kunnen trainen op de hometrainer. Enkel de eerste week na Luik heb ik niets gedaan. Misschien zal mijn pols ook tegen de Tour nog niet honderd procent zijn zoals voordien. Ik ben dan ook van plan om de Tour met een brace te rijden. De Tour wordt echter met de benen gereden en niet met de pols. Mijn benen zullen honderd procent in orde zijn.”

De tweevoudige winnaar zegt dat hij nooit getwijfeld heeft aan zijn deelname van de Tour. Hij had ook verwacht dat Remco Evenepoel na zijn opgave in de Giro zijn vizier op de Tour zou richten “Als ik in Remco zijn plaats was, zou ik de Tour rijden, maar iedereen moet voor zichzelf beslissen wat hij wil.”

