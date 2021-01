Pogacar waagt zich aan dubbel Tour-Vuelta, ook Hirschi keert terug naar de Ronde van Frankrijk

Of Pogacar de Tour (26 juni - 18 juli) combineert met de Olympische Spelen is nog niet geweten, wel duidelijk is dat hij in het najaar ook terugkeert naar de Vuelta (14 augustus - 5 september). Pogacar reed in 2019 zijn eerste grote wielerronde in Spanje. Hij werd toen meteen derde in het eindklassement.