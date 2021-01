Pogacar waagt zich aan dubbel Tour-Vuelta, Hirschi: “Ik ga na de Ronde van Frankrijk om Tadej aan tweede zege te helpen”

Het wielerseizoen nadert met rasse schreden en dus hebben ze bij UAE Team Emirates de protagonisten voor de grote wielerrondes vastgelegd. Uiteraard start Tadej Pogacar (22) als titelverdediger aan de Tour. Naast de Sloveen zullen ook Marc Hirschi en Alexander Kristoff al zeker deel uitmaken van de Tour-selectie van UAE.

Of Pogacar de Tour (26 juni - 18 juli) combineert met de Olympische Spelen is nog niet geweten, wel duidelijk is dat hij in het najaar ook terugkeert naar de Vuelta (14 augustus - 5 september). Pogacar reed in 2019 zijn eerste grote wielerronde in Spanje. Hij werd toen meteen derde in het eindklassement.

“De volledige selecties voor de grote rondes kunnen we nog niet vrijgeven, die zullen duidelijk worden naarmate het seizoen vordert”, laat UAE Team Emirates verder nog weten. De ploeg bevestigde verder nog dat Formolo, McNulty en Gaviria de uitverkoren mannen zijn voor de Giro (8 mei-30mei). Trentin en De La Cruz vergezellen Pogacar in de Vuelta.

Hirschi: “Ik wil Tadej aan tweede Tourzege helpen”

Op het persmoment van UAE werd ook even teruggekomen op de opvallende transfer van Marc Hirschi. “Ik heb niet veel te zeggen over die transfer”, zei hij maandag. “Er is een onderlinge afspraak gemaakt en dat wil ik respecteren. De kans was er om te vertrekken en die heb ik gegrepen. Ik koers nu voortaan voor UAE Team Emirates, ik ben blij dat ik hier ben en wil nu focussen op de toekomst, op het komende seizoen.”

De doelen van Hirschi voor 2021 zijn duidelijk. “In grote lijnen zijn dat de Ardense klassiekers, de Tour waar ik Tadej zal helpen en de Olympische Spelen”, gaf hij mee. Voor dat Ardense werk is hij de kopman, al zal Pogacar wellicht ook van de partij zijn. “We starten er met een sterk team, het is belangrijk dat je in zo’n wedstrijden meerdere troeven hebt om uit te spelen.”

“En de Tour? Ja, dat wordt anders voor mij. Ik zal niet meer jagen op ritzeges (zoals vorig seizoen), maar Tadej helpen. Dat is een andere benadering, vraagt een andere aanpak, maar ik denk dat ik er ook veel van kan leren. Ik wil Tadej ook helpen aan die tweede Tourzege en het is zeker niet het plan om vroeger af te stappen met het oog op de Spelen. De regels veranderen ook voortdurend, het is te vroeg om daar nu al mee bezig te zijn.”

Hirschi start zijn seizoen in de UAE Tour. “Daarna volgt Parijs-Nice of de Tirreno-Adriatico. Dat is nog niet duidelijk, misschien de Strade Bianche (die voor Parijs-Nice ligt), dan Milaan-Sanremo, de Ronde van het Baskenland om me voor te bereiden op de Ardense klassiekers. Hierna volgt een korte pauze, gaat het via een hoogtestage naar de Ronde van Zwitserland die voor mij belangrijk is en dan de Tour en de Spelen.”

