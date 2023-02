“Pogacar, van Aert en Van der Poel zijn een garantie op veel punten”: VTM NIEUWS-sportanker Stijn Vlaeminck maakt zijn Gouden Klassiekers-ploeg

Grote namen

In de Gouden Klassiekers-ploeg van Stijn Vlaeminck is er zowel plaats voor Tadej Pogacar, Wout van Aert als Mathieu van der Poel. “Je kunt er simpelweg niet naast”, weet Vlaeminck. “Overal waar ze starten, gaan ze meedoen voor de overwinning. Ze zijn een garantie op veel punten. Ook Christophe Laporte heb ik om die reden gekozen. Hij was vorig seizoen een van de ontdekkingen van het voorjaar en zal dit jaar nog sterker zijn. Met ook nog eens Benoot en Van Baarle heeft Jumbo-Visma een fantastische ploeg.”

Naast Laporte heeft Vlaeminck ook nog voor een andere Fransman gekozen. “Benoit Cosnefroy won vorig seizoen ei zo na de Amstel Gold Race. Hij dacht dat hij de mooiste overwinning uit zijn carrière had geboekt, maar uiteindelijk werd Michał Kwiatkowski tot winnaar uitgeroepen. Cosnefroy zal dit seizoen revanche willen nemen. Remco Evenepoel heb ik meegenomen, omdat ik hem opnieuw op het hoogste schavotje verwacht in Luik. Sam Bennett is dan weer een snelle man die lang kan overleven.”

Outsiders

Vlaeminck koos eveneens voor enkele niet voor de hand liggende namen. “Michael Gogl is klaar om na een pechseizoen opnieuw te knallen. Enkele jaren geleden maakte hij enorm veel indruk in de Strade Bianche. Alexis Vuillermoz kwam vorig seizoen als tiende over de streep in de Waalse Pijl en bewees met een ritoverwinning in de Dauphiné dat hij nog niet versleten is.”

“Verder heb ik ook nog Jenthe Biermans, Floris De Tier, Cian Uijtdebroeks, Robbe Ghys, Michael Schär en Gijs Van Hoecke meegenomen. Goedkope opties die een dichte ereplaats uit de brand kunnen slepen.”



Volledig scherm Het team van Stijn Vlaeminck. © HLN

