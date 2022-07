Pogacar toont zich groots in het verlies en feliciteert Vingegaard: “Of ik de Tour vandaag verlies? Ik denk van niet”

Tour de France Vingegaard, die knuffel krijgt van Van Aert, maakt droom waar: “En nu zal ik vechten om geel naar Parijs te brengen”

De heerser van de Ronde van Frankrijk is niet langer Tadej Pogacar, maar wel Jonas Vingegaard. De Deen deelde op de Col du Granon meer dan een tik uit. “Ik kan het niet geloven”, stamelde hij in het flashinterview. “Dit is waar ik altijd van droomde.”

17:52