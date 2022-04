Pogacar, Pidcock en Vingegaard stellen teleur: drie grote vraagtekens voor Luik-Bastenaken-Luik

WielrennenTom Pidcock moest al op de eerste beklimming van de Muur van Hoei lossen. Ook de nummers één en twee van de Tour waren niet in hun sas. Jonas Vingegaard gaf op en Tadej Pogacar toonde voor het eerst in twee jaar een teken van zwakte. Luik-Bastenaken-Luik heeft er drie grote vraagtekens bij.

Tadej Pogacar: 12de

Waar liep het mis?

Tadej Pogacar: “Ik had een lekke band op 42 kilometer van de streep. Mijn ploegmaats Ayuso en Polanc hebben toen op mij gewacht, maar het kostte toch krachten om terug te keren. We moesten daar al veel kruit verschieten om terug voorin te geraken.”

Aart Vierhouten, ploegleider van Team UAE: “We hebben geprobeerd om Tadej in een goede positie te brengen in de slotkilometer, maar dat liep niet helemaal volgens plan. In de eerste steile bochten heeft Tadej een paar keer moeten stoppen met trappen omdat de renners voor hem stil vielen. Daar verloor hij veel snelheid.”

Pogacar: “In die ene steile rechtse bocht belandde ik zelfs bijna in de dranghekken. Het kostte opnieuw veel energie om terug te keren, maar geraakte toch nog helemaal voorin. Net toen ik wou uitpakken, sloeg de melkzuur in mijn benen ongenadig toe.”

Is er iets aan de hand?

Pogacar: “Ik eindig nog twaalfde. Zo slecht is dat toch niet? Een teken van zwakte, zou ik dit zeker noemen. Ik ben ook maar een mens en tevreden met dit resultaat.”

Vierhouten: “Tadej heeft al een druk voorjaar gehad en na de Ronde van Vlaanderen wat rust genomen. Dit was zijn eerste wedstrijd na een korte trainingsperiode en dan is de opstart niet gemakkelijk om te verteren. Van onze zeven renners, voelden er zich vier niet helemaal lekker. Marc Soler was een van hen. Hem hebben we gemist om Tadej in de slotkilometer goed te positioneren.”

Pogacar: “De beklimming van de Muur van Hoei ligt mij ook niet echt. Het is erg steil en de aanloop zeer hectisch. Twee jaar geleden had ik ook al moeite op deze beklimming.”

Baart dit zorgen voor Luik-Bastenaken-Luik?

Vierhouten: “Ik zou mij om Tadej geen zorgen maken, als ik jullie was. Luik is een andere wedstrijd. De hellingen zijn er langer en minder steil, de wegen ook breder. Het ligt Tadej beter.”

Pogacar: “Twee jaar geleden eindigde ik negende in de Waalse Pijl en zat ik vier dagen later in de kopgroep van Luik. Ik werd toen derde na een hectische sprint. Ik ben nog steeds erg gemotiveerd voor zondag. Ik beschouw deze wedstrijd als een goeie training.”

Volledig scherm Tadej Pogacar. © BELGA

Tom Pidcock: gelost op 62 km van de streep en opgave

Waar liep het mis?

Rod Ellingworth, sportief manager van Ineos-Grenadiers: “Tom kende een offday. Gelukkig hadden we ook nog Dani Martinez die vijfde eindigde.”

Is er iets aan de hand?

Ellingworth: “Dinsdagavond voelde Tom zich nog topfit. Hij keek er naar uit om in Hoei een goede prestatie te leveren, maar hij was duidelijk niet in zijn normale doen. Ondanks het vrij warm was, reed hij met een regenjasje aan. Het peloton wordt al een heel voorjaar geteisterd door ziektes en dat is ook nu niet anders. Ik hoor veel klachten van maagproblemen bij renners. Ook de pollen spelen mee. Omar Fraile moest lossen omdat hij last had van de ademhaling door een allergie.”

Baart dit zorgen voor Luik-Bastenaken-Luik?

Ellingworth: “Tom was erg goed in de Amstel en Brabantse Pijl. Die goede benen kunnen op één week niet zomaar weg zijn.”

Volledig scherm Tom Pidcock, de laatste in de rij bij INEOS Grenadiers. © BELGA

Jonas Vingegaard: gelost op 37 km van de streep en opgave

Waar liep het mis?

Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma: “We kwamen met Jonas en Tiesj naar Hoei om een goeie uitslag te rijden - minstens de top tien - maar Jonas had helaas een heel slechte dag. Hij gaf al halverwege de koers aan dat hij zich niet goed voelde en werd dan gelost.”

Is er iets aan de hand?

Niermann: “We zijn er nog niet helemaal achter wat de oorzaak van zijn offday is. Hij is niet de eerste keer dat hem dit overkomt in een eendagskoers. Ook vorig jaar was dat het geval in de Waalse Pijl. Het is iets wat we moeten onderzoeken. Een mogelijke verklaring kan de zware Ronde van het Baskenland zijn. Andere renners die er toen vooraan reden, hadden ook moeite. Ion Izagirre werd snel gelost en Remco kwam er ook niet helemaal aan te pas.”

Baart dit zorgen voor Luik-Bastenaken-Luik?

Niermann: “We maken ons zeker geen zorgen voor Luik. Met ook nog Wout er bij, komen we daar met een zeer goede ploeg aan de start.”

Volledig scherm Jonas Vingegaard. © Photo News