Pogacar loopt gecompliceerde breuk in het linkerhand op bij val, Sloveen wordt deze middag nog geopereerd in Genk

KIJK. Teammanager Mauro Gianetti geeft update over de blessure van Pogacar

De Sloveen probeerde na zijn val nog even verder te fietsen, maar voelde dat het niet oké was en stapte dan maar af. Hij bezeerde z’n pols en werd naar het ziekenhuis gebracht voor een scan. “Hij heeft het scafoïdebeentje en het lunaatsbeentje in zijn linkerhand gebroken", aldus Gianetti. “Hij wordt deze namiddag nog geopereerd door een handspecialist in het ziekenhuis van Genk.”

Hoelang Pogacar out zal zijn, is nog niet duidelijk omdat het om een gecompliceerde breuk gaat, zegt Gianetti. Normaal gezien zou hij midden mei op hoogtestage vertrekken om de Tour voor te bereiden, maar het wordt afwachten of dat zal lukken. “We hopen dat hij snel zal herstellen. Het is niet leuk, maar dit is ook koers en we moeten het aanvaarden. Het komt wel goed.”