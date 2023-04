Pogacar in Genk met succes geopereerd aan breukjes in de pols: “We hopen dat hij snel zal herstellen”

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft na een valpartij moeten opgeven tijdens Luik-Bastenaken-Luik . De Sloveen heeft daarbij twee handwortelbeentjes in de linkerhand gebroken en is deze middag al met succes geopereerd in Genk. “Het is niet leuk, maar dit is ook koers”, reageert UAE-teammanager Mauro Gianetti.

KIJK. Teammanager Mauro Gianetti geeft update over de blessure van Pogacar

Pogacar raakte zondag betrokken bij een valpartij na zo’n 85 km wedstrijd. EF-renner Mikkel Honoré ging als eerste tegen de grond. “Ik weet niet exact wat er gebeurde, maar ik reed in een put en viel.” George Bennett, een ploegmaat van Pogacar, zat net achter zijn kopman op het moment van de val. “Het ging heel snel, we reden om en bij 70 kilometer per uur.”

“Tadej zat erachter en kon de val niet meer vermijden”, legt UAE-teammanager Mauro Gianetti uit. “Het gebeurde in een lichte afdaling, de snelheid lag dus hoog.” De Sloveen probeerde na zijn val nog even verder te fietsen. Ploegleider Marco Marcato: “Hij heeft nog een paar honderd meter gefietst, maar hij voelde meteen dat hij zijn stuur niet goed kon vasthouden.”

Pogacar stapte dan maar af en werd naar het ziekenhuis gebracht voor een scan. “Hij heeft het scafoïdebeentje en het lunatum (twee handwortelbeentjes, red.) in het polsgewricht van zijn linkerhand gebroken", aldus Gianetti. Deze namiddag werd Pogacar al met succes geopereerd door handchirurg Joris Duerinckx in het ziekenhuis van Genk. “Tadej Pogacar zal vanavond nog het ziekenhuis mogen verlaten", klinkt het in een persbericht van het ziekenhuis.

Volledig scherm Handchirurg Joris Duerinckx. © Handcentrum Limburg

Tour?

Hoelang Pogacar out zal zijn, is nog niet duidelijk. Normaal gezien zou hij midden mei op hoogtestage vertrekken om de Tour voor te bereiden, maar het wordt afwachten of dat zal lukken. “Het is nog te vroeg om het daarover te hebben. We hopen dat hij snel zal herstellen. Het is niet leuk, maar dit is ook koers en we moeten het aanvaarden. Het komt wel goed.”

De 24-jarige Sloveen was na eerdere zeges in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl samen met wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal-Quick.Step), die uiteindelijk aan het langste eind trok, de topfavoriet om Luik-Bastenaken-Luik te winnen. “Op het moment van de val van Pogacar hoorde ik een verschrikkelijk geluid", aldus Evenepoel. “Je wil natuurlijk nooit dat iemand zwaar valt. Het is jammer, maar het hoort ook bij de koers - dat heb ik ook al mogen ondervinden. Ik stuur hem al mijn kracht en hoop dat hij het goed stelt.”

Volledig scherm Pogacar (uiterst rechts) tijdens Luik-Bastenaken-Luik, nog voor de valpartij. © Photo News