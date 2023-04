Pogacar in Genk met succes geopereerd aan breukjes in de pols, maar ideale Tourvoorbereiding gaat de mist in

Beslist een steenweg vol met putten in Bertogne over de winst of verlies in de Tour? Tadej Pogacar kwam er tijdens Luik-Bastenaken-Luik ten val en brak daarbij twee handwortelbeentjes in zijn pols. Naast een afspraak met de geschiedenis in Luik, ziet hij zijn ideale voorbereiding op de Tour in het water vallen. “Tadej is vier tot zes weken out”, zegt zijn ploegdokter.

KIJK. Het busje met Pogacar verlaat het ziekenhuis van Genk

De N826 in Bertogne. Een typische steenweg van twee rijvakken in de Ardennen met aan de linkerkant een grijze vangrail en rechts een dennenbos. Even typisch, een wegdek in slechte staat: scheuren en putten, soms gevuld met nieuwe lagen asfalt, soms ook niet. “De organisatie signaleert die putten met een fluo-spray, maar aan een snelheid van 70 km/u zie je die fluo markering niet of te laat”, zegt Louis Vervaeke.

De renner van Soudal Quick-Step reed in Bertogne - na 83 kilometer wedstrijd - in de voorste gelederen van het peloton. TV-beelden werden op dat moment nog niet gedraaid, dus voor een reconstructie van het belangrijkste koersfeit van de dag, moeten we gebruik maken van ooggetuigen.

Vervaeke: “De weg liep licht dalend dus de snelheid in het peloton lag zeer hoog. Plots lag er op de linkerkant van het wegdek een krater met een doorsnede van bijna een meter. Remco had de fluo markering nog net op tijd gezien en kon er nog net overspringen, maar Mikkel Honoré niet. Toen hij door die put reed, ontplofte zijn twee band, zo diep was die put.”

Mikkel Honoré (EF-Easy Post): “Ik reed door die put en kon mijn evenwicht niet meer houden.”

Vervaeke: “Honoré viel naar links en sleurde zo Tadej mee in zijn val.”

George Bennett (Team UAE): “Ik reed net achter Tadej, maar kon hem nog net ontwijken. Ook mijn band ontplofte.”

Vervaeke: “Die put was echt gevaarlijk. Ik vind het een fout van de organisatie dat ze ons over zo’n slechte wegen sturen.”

Koersdirecteur Thiery Gouvenou wou na afloop niet reageren op dit onderwerp, ook zijn baas Christian Prudhomme (directeur cyclisme van organisator ASO) wou aan de finish in Luik niet ingaan op de kwestie.

Op dat moment lag Tadej Pogacar al op de operatietafel. “Na de val heeft Tadej nog geprobeerd om verder te fietsen, maar na honderd meter stopte hij. Het ging niet meer. Zijn linkerhand deed te veel pijn”, zegt Marco Marcato, ploegleider van UAE.

Pogacar stapte in de wagen van de Zuid-Afrikaanse ploegarts Adriano Rotunno, die hem voerde naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, op honderdtwinting kilometer van Bertogne.

Ploegmanager Mauro Gianetti: “We kozen voor het ziekenhuis van Genk omdat daar een handspecialist werkt.”

Die handspecialist is Prof. Dr. Joris Duerinckx. Hij opereerde de gebroken scafoïde en lunatum in het handwortelbeentje van de linkerpols van Pogacar. Duerinckx was na afloop niet bereikbaar voor commentaar, maar het ziekenhuis laat weten dat de operatie met succes is verlopen.

Volledig scherm Handchirurg Joris Duerinckx en Tadej Pogacar na de operatie. © rv

Om 19u42 verliet Pogacar het ziekenhuis met zijn linkerpols in het gips, vandaag vliegt hij naar huis.

Pogacar zou na Luik-Bastenaken-Luik een rustpauze van twee weken nemen. Begin mei staat een testdag in het Britse Silverstone op het programma om zijn fiets en materiaal te optimaliseren in functie van de Tour. Midden mei trekt Team UAE met de Tour-ploeg op hoogtestage naar Sierra Nevada.

Althans dat was het plan voor Luik-Bastenaken-Luik. Een plan dat na de val in Bertogne in de vuilbak kan. Een breuk in de scafoïde komt vaak voor bij wielrenners en is quasi een routine-klus, maar de breuk in het lunatum maakt de blessure van Pogacar gecompliceerd. “Het lunatum is het botje net naast het scafoïde. Als dat breekt, kan je er niet veel aan doen. Dat vraagt tijd om te genezen”, duidt Johan Bellemans, hoofdarts van het BOIC.

Hoelang? “Afhankelijk van de ernst van de breuk zal Pogacar dat zes weken voelen. Als hij op zijn pols steunt, zal dat pijn doen, maar als hij zijn stuur los in de vingers houdt, zal hem dat met hulp van een brace uit carbon niet hinderen. De breuk zal zijn Tour in elk geval niet compromitteren. Hij kan onmiddelijk weer op de rollen rijden, of zelfs in de bergen, zo lang hij niet te veel kracht zet”, aldus Bellemans.

KIJK. Teammanager Mauro Gianetti geeft update over de blessure van Pogacar

In dat geval zou Pogacar dus wel meekunnen naar Sierra Nevada en komt zijn Tour-voorbereiding niet in het gedrang, maar bij Team UAE zijn ze minder optimistisch. Ploegarts Rotunno: “Naast de twee breuken heeft Tadej veel wondes aan zijn handen, die eerst helemaal moeten genezen, nadien kan hij voorzichtig indoor beginnen trainen, maar de hoogtestage in mei komt te vroeg. Tadej is vier tot zes weken out”, aldus ploegarts Rotunno.

De sportieve leiding van Team UAE wil niet vooruit lopen op de feiten, maar als de vrees van de ploegdokter werkelijkheid wordt, kan Pogacar pas in juni - één maand voor de Tourstart in Bilbao op 1 juli - voluit beginnen trainen. Zelfs voor een toptalent als Pogacar lijkt dat te weinig om in topconditie te geraken. Bovendien heeft de Tour van vorig jaar geleerd dat de Sloveen een ideale voorbereiding nodig heeft om Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma te bekampen. Wordt de Tour dit jaar beslist door een put in Bertogne?

KIJK. VTM Nieuws-journalist Maxim Goethals over de Tourvoorbereiding van Pogacar: “Alles zal er van afhangen hoelang hij moet revalideren”

Volledig scherm Pogacar (uiterst rechts) tijdens Luik-Bastenaken-Luik, nog voor de valpartij. © Photo News