Pogacar en Evenepoel verkeerd gestuurd door seingever in Tirreno, vluchter Barguil klautert naar ritzege

Tirreno-Adriatico Evenepoel ziet Pogacar etappe kleuren in Tirreno: "Hopelijk wordt hij moe van al die aanvallen", Ewan sprint naar winst

Caleb Ewan heeft de derde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Australiër toonde zich de snelste in een oplopende sprint en schonk Lotto-Soudal zo al haar negende overwinning van het seizoen. Tadej Pogacar spaarde zich daarnaast niet in de finale. Dankzij winst in de tussensprint nadert hij in de stand tot op drie seconden van Remco Evenepoel.

9 maart