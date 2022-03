Pogacar en Alaphilippe, showdown in Siena: “Vóór de slotklim zal Julian al weten hoe laat het is”

WielrennenBekijk die erelijst eens. In de Strade Bianche winnen alleen de meest complete renners van het peloton. En dus kunnen we bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet langs Julian Alaphilippe en Tadej Pogacar. Showdown in Siena tussen de wereldkampioen en de beste wielrenner ter wereld.

Sommigen dubden de ontsnapping om de zege vorig jaar in de Strade Bianche ‘de beste kopgroep ooit’. Er valt wel iets voor te zeggen. Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Egan Bernal, Wout van Aert, Tom Pidcock, Tadej Pogacar. Lees de namen nog eens en besef dat Michael Gogl zich als zevende man in het gezelschap misschien wel een beetje ongemakkelijk voelde.

Voor dit jaar hoeft de Oostenrijker met meer dan de helft van dat groepje geen rekening te houden. Tom Pidcock zegt af door ziekte, Mathieu van der Poel werkt aan de weg terug na rugproblemen, Wout van Aert doet aan andere vormen van monumentenzorg en Egan Bernal kan alleen maar hopen dat hij na zijn zware crash in januari weer de renner van weleer wordt. Blijven dus nog over: Tadej Pogacar en Julian Alaphilippe.

Hoe zou het zijn met de Fransman? Het is deze winter vrij stil geweest rond de wereldkampioen. Alaphilippe kwam in november in het nieuws met een boek naar aanleiding van zijn tweede regenboogtrui. Begin dit jaar volgde op ploegstage in Calpe dan het bericht dat hij de Vlaamse klassiekers liet schieten, alles in het teken van Luik-Bastenaken-Luik. Verder wentelde hij zich in de geborgenheid van partner en kind, Marion Rousse en Nino.

Quote Het is geen geheim dat ik van de Strade Bianche houd en ze dus graag eens wil winnen. Tadej Pogacar

“Julian is naar zijn doen relaxed”, zegt zijn ploegleider Klaas Lodewyck. “Alles verliep zoals het moest, zijn winter ook.” Dat Alaphilippe begin februari de fiets even moest laten staan door een zware verkoudheid had geen noemenswaardige gevolgen. Hij opende zijn seizoen met een tweede plaats in de vijfdaagse Tour de la Provence. In het Franse openingsweekend werd hij 25ste in de Faun-Ardèche Classic en 5de in de Drôme Classic.

De parallel met de februarimaand van die andere topfavoriet in de Strade Bianche is opmerkelijk. Ook Tadej Pogacar moest de fiets aan de kant zetten - hij door een milde coronabesmetting. De Sloveen was in het tweede deel van februari net als Alaphilippe op de afspraak in zijn eerste rittenkoers van het seizoen, zij het met dubbele ritwinst bergop en de eindwinst in de UAE Tour nog net dat tikkeltje meer.

Lodewyck: “Als het bij een paar dagen ziekte blijft, zitten mannen van dat kaliber snel weer op schema. Julian won nog niet, maar is in vorm. Het zal nog niet de conditie zijn die hij wil hebben om in Luik-Bastenaken-Luik te winnen, maar met een WK-trui om de schouders kom je in de Strade Bianche niet zomaar meedoen. Vorig jaar voelde hij druk om als wereldkampioen te winnen, dit jaar wil hij meer genieten en koers maken.”

Quote De Via Santa Caterina is samen met de Muur van Hoei in de Waalse Pijl misschien wel de aankomst die Julian het best van al ligt. Quick.Step-ploegleider Klaas Lodewyck

Volledig scherm © Photo News

Net als Alaphilippe start Pogacar nergens zomaar, hij wil de eerste regerende Tourwinnaar zijn met de Strade Bianche op z'n palmares en draait niet om de soep heen. “Het is geen geheim dat ik van deze koers houd en ze dus graag eens wil winnen.” De Sloveen weet zich met UAE- Team Emirates geruggensteund door een ploeg in vorm, getuige de 1-2-3 in de Trofeo Laigueglia.

“Vorig jaar was het vooral een koers tussen de kopmannen onderling vanop 60 kilometer van de aankomst, nu verwachten we een ander wedstrijdverhaal”, zegt Klaas Lodewyck. “Naast Julian kunnen ook wij met andere mannen spelen. We zitten met een goeie Honoré in de ploeg, Asgreen die in stijgende lijn is en vergeet zeker Mauro Schmid niet die vorig jaar de gravelrit in de Giro won.”

Julian Alaphilippe in de Strade Bianche 2019: 1ste 2020: 24ste 2021: 2de Tadej Pogacar in de Strade Bianche 2019: 30ste 2020: 13de 2021: 7de Fun fact: kan eerste regerende wereldkampioen worden die Strade Bianche wint versus kan eerste Tourwinnaar worden die Strade Bianche wint

Volledig scherm © REUTERS

“Het is natuurlijk wel zo dat Julian daar als nummer 1 in de ploeg boven staat. Als hij goed is, dan wil hij graag zelf de koers maken. Als er dan nóg iemand beter is, dan kan hij daar perfect mee leven. Tant pis, kijk naar vorig jaar.” Dat Tadej Pogacar met dezelfde mentaliteit rondfietst hoeft geen verdere uitleg. De twee topfavorieten zouden elkaar op weg naar Siena wel eens kunnen gebruiken.

“Het is sowieso een voordeel dat Julian deze koers al eens heeft gewonnen”, weet Lodewyck. “Hij kent het parcours en de gravelsteentjes, hij weet daardoor beter waar het kan of moet gebeuren. De Via Santa Caterina is samen met de Muur van Hoei in de Waalse Pijl misschien wel de aankomst die Julian het best van al ligt. Het stuk vooraf in de finale ligt hem ook heel goed. Eigenlijk zal hij daar al weten hoelaat het is.”

Volledig scherm Julian Alaphilippe en Tadej Pogacar op de Tour-presentatie in oktober. © Photo News

