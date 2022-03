Pogacar eindwinnaar Tirreno-Adriatico, slotrit is voor Bauhaus

Tirreno-Adriatico Sterrenpo­di­um in tijdrit Tirreno: Ganna verpulvert tegenstand, Evenepoel en Pogacar doen uitsteken­de zaak met oog op klassement

Filippo Ganna heeft een statement gemaakt in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico. De Italiaanse wereldkampioen was na 13,9 kilometer in Lido di Camaiore met elf seconden de betere van Remco Evenepoel en is meteen ook de eerste leider in de wedstrijd. Een podium om u tegen te zeggen: Ganna-Evenepoel-Pogacar.

