“Pogacar een pak rammel geven in Luik zou Evenepoel boost geven voor de Giro”

Onze spookrij­der over de problemen bij Astana: “Ze zijn er weeral drie maanden niet betaald”

Hij waart door het peloton zonder op te vallen en brengt verslag uit zonder dat de rest het weet. Hij vertelt wat leeft in de koers zonder zijn identiteit prijs te geven. Onze spookrijder in het peloton: onzichtbaar, ongrijpbaar en af en toe tegen de stroom in. De Amstel Gold Race staat voor de deur, maar voor ons staat hij al even stil bij de stijgende transferkoorts in het peloton. “Laporte is de meest gewilde renner op de markt. De vraag is wat hij belangrijkst vindt: bij Jumbo-Visma blijven waar hij zeker is dat hij zijn beste niveau haalt, of het beste contract uit zijn leven tekenen.”