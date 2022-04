Pogacar dokkert daags na Ronde van Vlaanderen opnieuw over kasseien om Tourrit te verkennen

WielrennenZijn kasseihonger is niet gestild. Tadej Pogacar verkende vandaag in Noord-Frankrijk de finale van de vijfde etappe van de Tour de France. Op 6 juli staat er tussen Rijsel en Arenberg een rit geprogrammeerd die elf kasseistroken bevat.

Een vleugje Parijs-Roubaix in de komende Tour de France. De vijfde etappe wordt een zware kasseirit, die aankomt in Arenberg. De renners krijgen in totaal elf kasseistroken voor de wielen geschoven. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar wil niets aan het toeval overlaten en ging vandaag het parcours verkennen. Zo dokkerde het Sloveense supertalent daags na zijn vierde plek in de Ronde van Vlaanderen over de kasseien in Noord-Frankrijk.

Aangename kennismaking

Pogacar maakte dit voorjaar voor het eerst kennis met de Vlaamse kasseien. Na een tiende plek in Dwars door Vlaanderen kwam hij gisteren bijzonder sterk voor de dag in de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen was de beste man in koers, enkel Mathieu van der Poel was in staat hem bij te benen. Na een zenuwslopende slotkilometer liet Pogacar zich ringeloren, met een vierde plek als gevolg.

Toch blikte Pogacar met een goed gevoel terug op zijn debuut. “Het was een geweldige ervaring. Het ging perfect en de sfeer op de klimmetjes was ongelooflijk. Het gaf me kippenvel. Ik kom zeker terug om de Ronde te rijden, want ik hou van deze koers.” Een aangename kennismaking met de kasseien. Dat belooft voor de vijfde in de Tour.

