Pogacar doet in Lombardije waar al bijna 50 jaar lang geen enkele renner in geslaagd is

Een krachtige versnelling op de Passo di Ganda, meer had Pogacar niet nodig. Masnada sloot nog aan na de afdaling, maar aan de finish toonde de jonge Sloveen dat hij beresterk is. En zo deed Tadej Pogacar iets waar geen enkele andere renner de voorbije 50 jaar in slaagde: als huidige Tourwinnaar ook deze Koers van de Vallende Bladeren op zijn naam schrijven. Enkel Merckx en Coppi gingen hem voor, en dat zijn misschien wel de twee allergrootsten. De Italiaan deed het in 1949, Merckx in 1971 en 1972. Bernal kwam na zijn Tourzege in 2019 nog in de buurt van winst in Lombardije, maar eindigde op een derde plaats.