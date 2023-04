Pogacar, die komende dagen al op rollen zal trainen, feliciteert Remco Evenepoel: “Ons duel zal voor de volgende keer zijn”

PORTRET. Demi Vollering, de verlegen Zuid-Hollandse bloemiste die uitgroeide tot dé wieler­vrouw van het voorjaar

Winst in Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en nu ook Luik-Bastenaken-Luik. Tweede in Ronde van Vlaanderen en Brabantse Pijl. Hoe trots we ook zijn op ‘onze’ Lotte Kopecky, dé wielervrouw van dit klassieke voorjaar is een 26-jarige bloemiste uit Pijnacker.