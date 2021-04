Pogacar deelt op zijn beurt tikje uit in voorspel richting Tour: “Heb na vorig jaar veel vertrouwen getankt”

WielrennenDe Tourwinnaar die Luik-Bastenaken-Luik wint, dat hadden we sinds Bernard Hinault in 1980 niet meer gezien. 41 jaar later was Tadej Pogacar (22) misschien voorbestemd om hetzelfde te doen. In deze talentvolle generatie van jonge wielrenners is de Sloveen mogelijk de meest getalenteerde. Pogacar staat nog maar aan het begin van een carrière. Maar aan de oevers van de Ourthe in Luik werd al luidop aan records gedacht. En deelde Pogacar een tikje uit met oog op de Tour.