🎧 PODCAST. ‘Wuyts en Vlaeminck’ blikken met bondscoach Vanthourenhout vooruit naar het voorjaar: “Veel kansen voor Van Aert”

INTERVIEW. MR-voorzitter Bouchez verzet zich tegen goedkeu­ring verbod op gokreclame: “Gaan we ook auto’s verbieden omdat er veel ongelukken zijn?”

“Wat is het volgende? Dat sportclubs enkel nog sponsoring mogen aanvaarden van producenten van quinoa?” Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is het verbod op gokreclame in de sportwereld nog geen voldongen feit: “Indien nodig weigeren we de wet te stemmen.”