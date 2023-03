PODCAST. Won Cancellara Ronde van Vlaanderen met motortje? “Ik ga ervan uit dat hij grenzen heeft afgetast”

Wielrennen Evenepoel, die in Catalonië op ritzege in regenboog­trui mikt, over Sanremo: “Die koers moet me wel liggen. Als het volgend jaar past, waarom niet?”

Drie weken na zijn eindzege in de UAE Tour keert Remco Evenepoel morgen terug in competitie in de Ronde van Catalonië. Evenepoel vertoefde de voorbije weken in Tenerife, waar hij een hoogtestage afwerkte om de vorm voor de komende Ronde van Italië bij te vijlen. “Ik ben nu tussen 90 en 95 procent, dus ik zit perfect op schema om in de Giro 100 procent te zijn.”