Ploegmanager formeel na “vreemde uitspraak” Kopecky: “Lotte rijdt de Tour”

KIJK. Lotte Kopecky over haar team: “Er staat een heel sterk team naast mij”

“Of ik de Giro (30 juni-9 juli, red.) of de Tour (23-30 juli, red.) zal rijden, daarover communiceren we later. Beide keuzes hebben voor- en nadelen richting WK”, verraste Lotte Kopecky na haar zege in Dwars door het Hageland.

Ook bij haar ploeg Team SD Worx zijn ze verrast. “Een vreemde uitspraak van Lotte", zegt sportief manager Danny Stam. “Lotte weet al een tijdje dat de Tour op haar programma staat. Ze zal de Tour sowieso rijden.”

Kopecky reed vorig jaar al de Tour voor Team SD Worx. Het bleek geen succes. Kopecky was toen niet de beste versie van zichzelf. In de heuvelritten botste ze op de Nederlandse Marianne Vos. In de massasprints was een andere Nederlandse - Lorena Wiebes - een maat te snel. Wiebes is sinds dit jaar haar ploegmate en rijdt ook zeker de Tour.

Is Kopecky dan plan B? Stam: “In een groepssprint na een vlakke rit is Lorena ons beste wapen, maar niet elke vlakke rit of heuvelrit eindigt met een grote groep. Lotte zal genoeg kansen krijgen om zelf een rit te winnen. Het parcours van de Tour is zeer uiteenlopend. Voor ieder wat wils. ”

Naast Wiebes en Kopecky heeft Team SD Worx met Demi Vollering nog een derde speerpunt in de Tour. Vollering mikt er op het eindklassement. Vorig jaar eindigde ze al tweede. Vollering verblijft momenteel op hoogtestage in de Franse Alpen met ploegmates Blanka Vas, Niamh Fisher-Black en Femke Markus.

Kopecky verkoos een eigen stage in de Vogezen en enkele wedstrijden in België. Het neemt niet weg dat Kopecky straks zal ingezet worden om Vollering bij te staan. “We willen met ons sterkste ploeg naar de Tour en daar hoort Lotte zeker bij”, zegt Stam.

Of Kopecky voordien ook nog de Giro zal rijden, is nog niet beslist. Stam: “Omdat er enkele wedstrijden zijn weggevallen, moeten we een beetje puzzelen. Bovendien zijn er enkele rensters van ons nog twijfelachtig voor de komende periode door kwaaltjes.”

Kopecky heeft geen kwaaltjes, maar ze wil zich de komende weken niet de pleuris rijden omdat ze meteen na de Tour ook het WK in Glasgow rijdt, zowel op de piste als op de weg. “Ik heb niet veel wedstrijden nodig om goed te zijn”, zegt Kopecky.

Contractonderhandelingen voor 2025

Kopecky (27) droomt van een wereldtitel op de weg. Het zou haar marktwaarde nog enkel vergroten, al is ook dat momenteel geen issue. Na een sterk voorjaar met winst in de Omloop, Nokere Koerse en Ronde van Vlaanderen bevestigde Kopecky haar status als een van de beste eendagsrensters ter wereld. Haar huidig contract bij Team SD Worx loopt nog tot eind 2024.

Team SD Worx wil dat contract graag openbreken en verbeteren. De gesprekken tussen beide partijen lopen, maar er is veel interesse in Kopecky. Er zijn nu al verschillende kapers op de kust om Kopecky in 2025 in te lijven. Ook het contract van Vollering bij Team SD Worx loopt eind 2024 af, Wiebes heeft nog een contract tot eind 2025.

Volledig scherm Lotte Kopecky (rechts van Demi Vollering). © BELGA