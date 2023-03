Ploegmaat Van Aert test nieuw systeem uit om in koers bandendruk te regelen: “Er is voor alles netjes toestemming gevraagd”

Een snufje op de fiets van Edoardo Affini in Dwars door Vlaanderen. De Italiaan van Jumbo-Visma testte in functie van Parijs-Roubaix een systeem uit dat tijdens de wedstrijd de bandendruk kan regelen.

Vorig jaar was er wat te doen rond de Scope Atmoz van Team DSM, dit seizoen is er het KAPS-systeem bij Jumbo-Visma. De Nederlandse wielerploeg van Wout van Aert experimenteerde op de kasseistroken in Dwars door Vlaanderen met een systeem dat de druk in de banden kan regelen tijdens de wedstrijd. Edoardo Affini was met Parijs-Roubaix in het achterhoofd proefkonijn met dienst.

KAPS staat voor Kinetic Air Pressure System. Concreet wordt een pompsysteem van 250 gram aan de wielnaaf aangedreven door de rotatie van het wiel. Via een knopje op het stuur kan een renner dan op enkele seconden tijd bandendruk bijsteken of aflaten. Dat kan rechtstreeks, maar ook via een drukreservoir.

Doorgaans zweren renners in Parijs-Roubaix bij een bandenspanning tussen de 4 en 5 bar. Dat is vooral om op de kasseistroken te anticiperen. Met een lagere bandendruk is er op de stenen minder rolweerstand, het nadeel is dat een renner op asfaltstoken met die lagere bandendruk minder snel vooruitkomt.

Volledig scherm © Photo News

Het is dus een kunst om het juiste compromis te vinden tussen de ideale bandenspanning voor de 55 kilometer kasseien en de ideale druk voor de ruim 200 kilometer op asfalt in Parijs-Roubaix. Met het KAPS-systeem hoopt Jumbo-Visma een oplossing te vinden.

“We hebben vandaag met Affini getest of het zinvol is om dit systeen in de koers te gebruiken”, gaf manager Richard Plugge toe aan de finish van Dwars door Vlaanderen. “Dit was dus een interessante testcase. Ik heb Edoardo er nog niet over gehoord, na de passage over Trieu is hij rechtstreeks naar het teamhotel gereden.”

De UCI deed na de koers nog even navraag naar de fiets bij Jumbo-Visma. “Wellicht op vraag van andere teams”, vertelt Plugge. “Maar we hebben hier netjes toestemming voor gevraagd voor de wedstrijd en die ook gekregen. Anderen mogen er naar kijken. Dat is prima voor ons. Ze mogen alles zien.”

