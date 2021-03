Ploegleider Roodhooft: “Verre solo Van der Poel was niet slim, maar bij de grote afspraken doet hij het wél volgens plan”

Wielrennen Thijs Zonneveld over onwaar­schijn­lij­ke solo Van der Poel: “Ik riep naar m’n tv dat hij gek was geworden”

15 maart Thijs Zonneveld hoopte gisteren op een rustige zondag met de Tirreno op de achtergrond. Maar dat was (alweer) buiten Mathieu van der Poel gerekend. “Ik raakte in een existentiële crisis waarin ik me afvroeg of het wel echt was waar ik naar zat te kijken”, klinkt het lyrisch bij de columnist van het Nederlandse Algemeen Dagblad.