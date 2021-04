Ploegleider Roodhooft is niet in paniek: “Ik verwacht dat Mathieu zal meedoen in de Ronde”

“We zullen wel zien hoe het morgen in de koers loopt”, aldus Christoph Roodhooft aan VTM Nieuws. “Woensdag was het inderdaad niet goed, maar of dat een momentopname of een neerwaartse trend is, zullen we morgen zien. Ik verwacht alleszins dat Mathieu zal meedoen. Paniek? Absoluut niet. We weten allemaal dat het niet evident is om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Mathieu heeft hem vorig jaar gewonnen, dat vind ik al heel goed. Drie keer winnen, dat hebben er maar 5 of 6 gekund. Je moet al ‘content’ zijn als je hem één keer gewonnen hebt. Hij kan het, maar of hij morgen terug zal winnen? De kans is klein, hé.”