Ploegleider Bjarne Riis vreest voor NTT: "Niet realistisch dat er nog redding komt”

In een gesprek met de Deense krant Ekstra Bladet liet de ex-winnaar van de Tour de France (1996) maandag blijken dat het "niet echt realistisch" is om te denken dat het team gered kan worden na de beslissing van NTT om zijn steun stop te zetten. "Het ziet ernaar uit dat er volgend jaar geen ploeg zal zijn met mij aan het hoofd", klonk het. "Dat is de situatie. We hebben geen sponsor op dit moment, dus dat ziet er niet goed uit. Het is wat het is en ik kan het niet veranderen."