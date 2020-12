Ploeg van Tour-winnaar Pogacar krijgt coronavaccin op trainingskamp in januari

Gianetti was zelf een van de 30.000 testpersonen in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) voor het Chinese vaccin SinoPharm. “Ik kreeg twee dosissen en had geen bijwerkingen”, vertelt de Zwitser. “Er is nog geen officiële toelating, maar die laat niet lang meer op zich wachten. Ze voorzien in 2021 een miljard dosissen te verdelen. In januari willen wij de renners en staf vaccineren”, aldus een optimistische Mauro Gianetti. In België heeft Patrick Lefevere voorlopig nog geen plannen om alle renners en stafleden van Deceuninck-Quick-Step te laten vaccineren.