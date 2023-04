Ploeg laat deur op kiertje voor deelname aan Amstel Gold Race, maar Van Aert is stellig: “Toe aan break na Roubaix”

Onze spookrij­der over het tekort­schie­ten van Jum­bo-Vis­ma in de Ronde: “Dat krijg je als je zo veel wint: alles en iedereen tegen je”

Hij waart door het peloton zonder op te vallen en brengt verslag uit zonder dat de rest het weet. Hij vertelt wat leeft in de koers zonder zijn identiteit prijs te geven. Onze spookrijder in het peloton: onzichtbaar, ongrijpbaar en af en toe tegen de stroom in. Voorafgaand aan Parijs-Roubaix heeft de spookrijder het over enkele opvallende manoeuvres tijdens de Ronde van Vlaanderen, het tekortschieten van de UCI en Jumbo-Visma en zijn favoriet voor zondag. “Amai, die ging vooruit.”