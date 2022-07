“Pizza en ijsjes vanavond”: Annemiek Van Vleuten zet de puntjes op de i op La Super Planche des Belles Filles en wint met overwicht de Tour

Tour de France FemmesAnnemiek Van Vleuten heeft haar eindzege in de Tour de France Femmes nog wat meer glans gegeven. De Nederlandse van Movistar won boven op La Super Planche des Belles Filles nadat ze zes kilometer voor de top solo ging. Het is haar tweede ritzege deze Tour. Demi Vollering toonde zich andermaal ‘the best of the rest’.