Pinot viert op steile slotklim, Higuita neemt leiderstrui over terwijl het voor Evenepoel “een stuk beter ging”

WielrennenThibaut Pinot heeft de voorlaatste rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Fransman haalde het bij een aankomst bergop vanuit de vlucht van de dag. Bij de favorieten nam Sergio Higuita daags voor de slottijdrit de leiderstrui over van Jakob Fugslang. Remco Evenepoel moest op 2 kilometer van de top lossen.

Voor de verandering nog een knoert van een bergrit in de Ronde van Zwitserland. In de laatste rit in lijn ging het over de Lukmanierpass om dan daags voor de slottijdrit in Malbun aan te komen op een steile slotklim van 12 kilometer. De favorieten konden maar beter weer op de afspraak zijn.

Dat waren ze ook, want in tegenstelling tot gisteren geen ellenlange lijst aan renners die niet startten. Slechts vier coureurs bleven met coronaperikelen aan de kant. Met 84 overgebleven Mohikanen ging het vervolgens richting Liechtenstein. 19 van hen kozen voor de aanval en zo reed bijna een vierde van het pak voorop.

Tot paniek leidde dat niet echt, ook niet toen de vluchters zeven minuten hadden en Burgaudeau even virtueel de leiderstrui met drie minuten voorsprong had. Israel-Start Up Nation en Ineos-Grenadiers smeedden een alliantie. Het verschil liep in dienst van Fuglsang en Thomas terug tot vier minuten aan de voet van de slotklim.

Daar schudde Ilan Van Wilder vooraan als eerste aan de boom, maar onze landgenoot liep tegen een counter van eerst Lutsenko en later Ion Izagirre aan. De Spanjaard weerstond aanvankelijk, maar bij een ineenstorting ging Pinot erop en erover. De ritzege ging zo naar de Fransman.

Bij de favorieten lang wapenstilte. Evenepoel ging vroeg op de slotklim even voor de rest uitrijden, maar Fuglsang riep hem in hoogsteigen persoon tot de orde. Het was wachten op een ferme beurt van Martinez in dienst van Thomas om de boel te dynamiteren. Evenepoel loste op 2 kilometer van de meet.

Met Higuita, Fuglsang en Thomas bleven de drie beteren in het klassement over. De Colombiaan sprong weg van de twee ouderdomsdekens. Thomas speelde het spel en bleef in het wiel van leider Fuglsang. De Welshman rekende op de slottijdrit van morgen.

Toen Fuglsang erdoor zakte, moest Thomas alsnog op zoek naar Higuita. De Welshman kwam tien seconden na de Colombiaan over de meet. Higuita neemt zo de leiderstrui over van Fuglsang, maar Thomas zit hem in het klassement op de hielen.

Remco Evenepoel: “Het ging veel beter dan de voorbije dagen”

Remco Evenepoel blikte als eerste Belg in de daguitslag tevreden terug op zijn rit. “Het ging veel beter dan de vorige ritten. In de laatste kilometers moest ik mijn eigen ritme zoeken omdat Fuglsang, Higuita en Thomas voor de gele trui koersten. Ik ben tevreden met het gevoel. Ook qua wattages was het beter dan de voorbije dagen.”

“Ik hoop dat ik de top tien kan induiken met de tijdrit van morgen. Dan kan ik deze Ronde van Zwitserland met ene positief gevoel afsluiten. Ik verwacht dat Thomas, Küng en ikzelf morgen de favorieten zijn voor de dagzege. Bisseggar had hier ook kans gemaakt, maar hij is naar huis met corona.”

