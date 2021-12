Pikante pret in het peloton: dit is het portret van de moeder aller wielerbussen, ‘Sauna Diana’

WielrennenDe ‘moeder aller wielerbussen' lijkt dan toch gered. Nadat een brandstichting de beroemde dubbeldekker van Club Diana langs de E19 vlak over de Nederlandse grens vernielde, is een succesvolle crowdfunding opgestart. De bus met die eeuwige pikante dame op de zijkant is dan ook een monument in de wielergeschiedenis. Zonder deze ‘rijdende kleedkamer’ van Corry en Frans Siemons — destijds ook uitbaters van seksclub Sauna Diana — zou er vandaag van de ultramoderne bussen in het profpeloton pas veel later sprake zijn geweest.