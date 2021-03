“Pijnlijk om te zien”: Boonen en Museeuw spreken zich in HLN SPORTCAST uit over malaise bij Gilbert

“Het is pijnlijk om zoiets te zien”, begint Museeuw. “Een renner met zijn palmares, zo’n grote kampioen. En dan word je gelost uit een waaier, terwijl hij net van waaier tot waaier zou moeten rijden. Ik ga ervan uit dat hij ziek is, want dit is niet normaal. Als hij niet ziek is, dan is het een volledig foute transfer geweest. Het jaar te veel. Daar moeten we eerlijk in zijn.”