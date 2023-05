Pieter Serry na de “zwaarste ronde” uit zijn carrière: “Ik begon te hyperventileren, ik vreesde dat ik het niet zou halen”

Van vijftien(!) grote rondes waar Pieter Serry (34) aan de start kwam, was de Giro 2023 de zwaarste. Dat zegt de renner die weer en wind trotseerde en zes ploegmaats naar huis zag vertrekken, voor hij en zijn ploegmaat Ilan Van Wilder de finish in Rome haalden. “Om beurten hebben we elkaar door de slechte momenten getrokken.”

KIJK. Serry na zware Giro: “Mentaal de zwaarste ooit”

Zes keer stond Pieter Serry aan de start van de Ronde van Spanje. Vier keer reed hij uit, twee keer gaf hij op. Serry startte ook negen keer in de Ronde van Italië. Hij gaf één keer op, en haalde in acht andere edities de finish. Maar de laatste keer heeft het hem bloed, zweet en tranen gekost.

“Het was de zwaarste van de acht”, zegt Serry. Niets bleef hem bespaard: koude, regen en een resem opgaves die zijn ploeg tot een kwart herleidde. Die van kopman Remco Evenepoel was nog maar het begin.

“Het nieuws van de opgave van Evenepoel kwam binnen als een mokerslag”, zegt Serry. “Remco had net de tweede tijdrit gewonnen, na negen dagen hadden we de roze leiderstrui heroverd.”

Dat was op zondag, maandag was rustdag in de Giro. “We moesten de geesten herzetten. We konden zelf voor een ritzege gaan en iedereen had nieuwe motivatie. Maar toen kwam dinsdag, de weersomstandigheden waren hels. En we verloren nog een keer vier ploegmaats aan Covid. Toen waren we nog met drie.”

Dat werden er twee in de slotweek. Serry: “Ik voelde mee met elke ploegmaat die moest opgeven. Maanden hadden we samen deze Giro voorbereid. Dat verliep bijna vlekkeloos. We maakten opofferingen, een hechte vriendschapsband ontstond. Dat het zo zou gaan, hadden we ons niet voorgesteld.”

Covid raasde door het peloton, zegt Serry. “Het was bijna niet tegen te houden. Er werd gehoest, je hoorde het alom. En dat niet alleen. Renners vielen uit met buikvirus, door alle vuiligheid die we binnenkregen met het opspattende water.”

Twee ritten heb ik super hard afgezien. Ik moest stoppen langs de kant van de weg om mensen te vragen of ze wilden helpen om mijn handschoe­nen aan te doen Pieter Serry

Zelf was Serry immuun. Hij kreeg covid na Luik-Bastenaken-Luik en zou niet meer besmet worden door zijn ploegmaats. Maar er was ook de regen en de koude, die vooral in de eerste twee weken de Ronde van Italië in de greep hadden.

Serry: “Twee ritten heb ik super hard afgezien. Ik moest stoppen langs de kant van de weg om mensen te vragen of ze wilden helpen om mijn handschoenen aan te doen. En toen moest ik nog terug naar het peloton. Ik begon te hyperventileren, ik vreesde dat ik het niet zou halen.”

Aan opgeven heb ik nooit gedacht. We hadden hier keihard voor gewerkt. We wilden dat niet zomaar in de vuilbak gooien PIeter Serry

“We gingen op bepaalde momenten naar 2000 meter hoog, waar het maar twee graden warm was. En dan moesten we twintig kilometer dalen, met de blote benen. Ik bibberde bijna van mijn fiets, zo koud heb ik het nog maar zelden gehad.”

Twaalfde met een tweemansploeg

Aan opgeven hebben hij en Ilan Van Wilder nooit gedacht, zegt Serry. “Zo zitten we niet in elkaar. We zijn coureurs. We hebben hier keihard voor gewerkt. We wilden dat niet zomaar in de vuilbak gooien. Ilan en ik vonden veel steun bij elkaar. Om beurten hebben we elkaar door de slechte momenten getrokken. De coach stelde een mental coach ter beschikking, en de staf steunde ons voluit.”

“En we hadden veel plaats op de bus, dat was ook een feit. We hebben er het beste van gemaakt. Ilan heeft nog een goed klassement gereden, dat was de focus, en daar heb ik hem zo goed mogelijk bij geholpen. Dat we Rome hebben gehaald en dat Ilan met een tweemansploeg twaalfde is geworden, was fantastisch.”

