Pidcock triomfeert in bergetappe Ronde van Algarve, Van Wilder knap derde

Tadej Pogacar toont nog maar eens z'n klasse in de Ruta del Sol en zit zo aan vierde overwin­ning in vijf koersdagen

Tadej Pogacar blijft maar winnen. De 24-jarige Sloveen klopte de Spanjaard Enric Mas in een sprintje bergop in de vierde etappe van de Ruta del Sol. Het is zijn vierde overwinning in vijf koersdagen.