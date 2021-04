Pidcock trekt fotofinish Amstel Gold Race in twijfel op Instagram, maar slikt z’n woorden al snel weer in

Wielrennen Spanjaard José Manuel Díaz grijpt de macht in Ronde van Turkije op aankomst bergop

15 april Na drie ritzeges is er in de Ronde van Turkije een einde gekomen aan de hegemonie van Mark Cavendish. In de koninginnenrit kwam de Brit logischerwijs niet in het stuk voor, de ritzege was voor José Manuel Díaz. De Spanjaard van DELKO is meteen ook de nieuwe leider.