Pidcock steekt tot twee keer toe de draak met fotofinish van Amstel Gold Race op sociale media

Die berichten werden nochtans snel ontkracht door Jempi Jooren, internationaal commissaris van de UCI en specialist op vlak van fotofinish-apparatuur. Onze landgenoot in een gesprek met deze krant: “De camera’s van de NOS of van de VRT hebben een soort breedhoeklens en die geeft vaak een vertekend beeld. Ik dacht ook dat Pidcock won, daar had ik mijn hand voor in het vuur gestoken. Maar de fotofinish toonde dat het anders was. Het is geen geijkt toestel, het wordt voortdurend gemanipuleerd. Je kunt goochelen met de meet. Ik heb vijftien jaar toegezien op het plaatsen van de fotofinish. Dat moet echt millimeterprecies gebeuren.” Of die dan wel goed opgesteld stond? “Zeker, honderd procent. Dat is gecheckt.”