Pidcock mag een bloemetje sturen: hoe onbekende Roemeen ervoor zorgt dat hij alsnog naar Spelen mag

Voor de start van de wedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto was Pidcock nog niet zeker van een startticket voor zijn land voor de olympische mountainbikerit in Tokio. Vlad Dascalu eindigde vandaag zeventiende, waardoor Roemenië op de landenranking over Slowakije wipt. Het startbewijs van de wereldkampioen U23 van 2019 schuift nu door naar Groot-Brittannië. We kunnen deze zomer dus opnieuw een duel verwachten tussen Tom Pidcock en Mathieu van der Poel. De inzet is deze keer een gouden plak op de Olympische Spelen. Dinsdag publiceert de internationale wielerfederatie UCI de lijst met de startplaatsen voor de Spelen.