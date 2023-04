Pidcock is na lichte hersenschudding klaar voor Amstel en Ardennen: “Winnen? Dat moet kunnen”

Is er, naast Tadej Pogacar, voor het eerst sinds de Ronde van Vlaanderen ook weer bij: Tom Pidcock. Pidcock is de winnaar van de Strade Bianche. Hij moest passen voor Milaan-Sanremo, werd 52ste in de Ronde van Vlaanderen en is helemaal terug waar hij moet zijn voor de Amstel, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Tweeënvijftigste, op ruim acht minuten van winnaar Tadej Pogacar: het was niet het resultaat waarop Tom Pidcock had gehoopt in de Ronde van Vlaanderen. In alle andere omstandigheden was Pidcock na zo’n resultaat als een ontgoocheld man teruggekeerd naar Andorra, waar hij woont, en waar hij zich op het Ardense drieluik ging voorbereiden.

Maar er was volgens zijn Belgische ploegleider Kurt Bogaerts een reden waarom het in de Ronde niet ging zoals gehoopt. Rewind daarvoor naar de slotrit in de Tirreno-Adriatico, waar Pidcock betrokken raakte in een valpartij met Wout van Aert.

Bogaerts: “We hebben daar het gezondheidsprotocol van de ploeg toegepast. Tom is vier dagen van de fiets gebleven. Na medisch onderzoek bleek hij een lichte hersenschudding te hebben. Om die reden leek het ons aangewezen om Milaan-Sanremo te schrappen. Zo’n finale op het scherp van de snee, dat doe je niet als je niet honderd procent ben.”

Lees: Tom Pidcock daalt als de beste en schuwt het risico niet. Beelden van de afdaler Pidcock gingen de voorbije weken viraal op sociale media. Dat Pidcock met dezelfde noodgang de Poggio naar beneden zou rijden, lag voor de hand. Bogaerts: “Dan wil je niet dat er iets mis gaat, voor Tom niet en ook niet voor de andere renners.”

De beslissing om Milaan-Sanremo te schrappen werd genomen in overleg tussen ploegleiding en renner. “Tom was niet happy, maar aan de andere kant: hij wil nog lang met de fiets kunnen rijden en een goed leven hebben. En na Milaan-Sanremo komen er nog andere koersen.”

Het paste allemaal in een zorgvuldig plan, zegt Bogaerts. Pidcock had Milaan-Sanremo nodig voor een goede Ronde van Vlaanderen. “Vier dagen niet getraind en dan Milaan-Sanremo schrappen maakten dat Tom niet de juiste voorbereiding had voor de Ronde. Dan is het logisch waar hij is geëindigd. Als het niet zo was, dan moet je niet trainen en kan je beter in de zon gaan liggen.”

Twee weken later staat Pidcock weer waar hij moet staan. “Hij heeft de trainingen in detail gedaan. Hij is nu klaar voor het Ardense drieluik. We hopen dat hij drie keer finale kan rijden. Winnen? Dat moet ook kunnen.”

