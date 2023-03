Philipsen spreekt van “gemiste kans”, ook De Lie moet tevreden zijn met ereplaatsen in Waregem: “Ben nog niet echt een Flandrien”

De Belgische sprinters zijn er niet in geslaagd om mee te strijden voor het podium in Dwars door Vlaanderen . Achter de ongenaakbare Laporte wisten de Spanjaard Lazkano en de Amerikaan Powless nog voor het peloton te blijven. Jasper Philipsen en Arnaud De Lie moesten tevreden zijn met een dichte ereplaats.

KIJK. Philipsen over zijn vierde plaats: “Ik zie dit als een gemiste kans”

Jasper Philipsen reageert teleurgesteld na een hectische finale. “Dit is zeker een gemiste kans. We sprinten uiteindelijk nog voor de vierde plaats. Dat is jammer natuurlijk.”

Philipsen zat lange tijd in een grote groep die uitzicht had op de zege, maar kwam uiteindelijk nooit helemaal vooraan in de koers. “Op zich hadden we wel een goeie situatie met Quinten vooraan, dus moesten we niet per se rijden. Dat was redelijk comfortabel en ik had het gevoel dat we alles onder controle hadden. Ik weet niet hoe ze uiteindelijk nog zijn weggereden.”

Ondanks alles is hij min of meer tevreden over zijn wedstrijd. “Ik had er liever korter bij geweest, maar het was al beter dan zondag, dus dat is een goed teken."

Volledig scherm Jasper Philipsen. © Photo News

De Lie: “Ik had de benen om mee te doen”

Ook de jonge Arnaud De Lie zat lange tijd in een kansrijke positie, maar uiteindelijk kwam het niet tot een massasprint. De spurtbom van Lotto-Dstny strandde uiteindelijk op de zesde plaats en kan daar mee leven. “Ik ben niet gefrustreerd. Sinds Parijs-Nice gaat het wat moeilijker, maar vandaag ben ik blij met mijn conditie. Ook de ploeg was indrukwekkend vandaag.

Quote Dit was een wedstrijd voor zowel sprinters als klassieke renners. Arnaud De Lie

De Lie tankte onderweg vertrouwen voor de rest van het (klassieke) voorjaar. “De benen waren altijd al goed, maar je moet soms geluk hebben en de juiste positie kiezen. Dat is vandaag redelijk gelukt en geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden.”

“Ik kon deze wedstrijd zeker gebruiken om sterker te worden, want het is iets voor zowel sprinters als klassieke renners. Op dit moment ben ik nog niet echt een ‘Flandrien’, dus dat is goed voor mij met het oog op de toekomst.” De Lie is ook onder de indruk van de suprematie van Jumbo-Visma, maar legt zich er niet zomaar bij neer. “Nu rijden we voor de tweede plaats, maar een koers moet altijd gereden worden. Op naar Roubaix.”

KIJK. De Lie: “Ik ben nog niet echt een Flandrien”