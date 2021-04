Philipsen over zege in Turkije: “In laatste vijf kilometer ging mijn ketting er zelfs af”

Wielrennen Dylan Teuns zevende in Brabantse Pijl, maar wil méér met de benen die hij voelt: “Nog drie mooie kansen”

15 april Dát werd tijd! Niet dat Dylan Teuns (29) de meest anonieme weken uit zijn carrière achter de rug heeft. Maar het was lang — té lang — wachten op een vrucht(je) van zoveel arbeid. Zevende. Goed begin, vindt hij het zelf. Want de gretige, ambitieuze Teuns wil méér. “Ik rijd om te winnen. Of op z’n minst voor het podium. Daar krijg ik nu nog drie mooie kansen toe.”