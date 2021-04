Philipsen breekt eindelijk de ban in Scheldeprijs: “Hopelijk is de trein nu vertrokken”

WielrennenDe kop is eraf voor Jasper Philipsen. Met zijn knappe sprintzege in de Scheldeprijs behaalde onze landgenoot zijn eerste overwinning van het seizoen. En of die deugd doet.

“Ik ben blij dat de druk eraf is en heb kunnen winnen.” Een gelukkige Jasper Philipsen voor de microfoon van VTM NIEUWS na afloop van de Scheldeprijs, zijn eerste zege van het seizoen. “Ik had misschien al vroeger willen winnen, maar soms heeft het wat tijd nodig. Dit is alleszins een mooie overwinning.”

Een overwinning die toch wel enigszins verrassend is. De trein van Deceuninck-Quick.Step leek op weg om het te halen, maar de twijfel tussen Bennett en Cavendish bleek iets te groot. Daar profiteerde Alpecin-Fenix met Philipsen optimaal van. “We hebben heel lang achteraan gezet en dan op het juiste moment opgeschoven naar voren. Dries (De Bondt, red.) en Jonas (Rickaert, red.) vonden elkaar perfect en dan moest ik gewoon de sprint aangaan. Ik zat op het juiste moment waar ik moest zitten. Ik wilde vroeg aangaan, op zo’n 200 meter van de meet. In negen van de tien gevallen komt er dan nog iemand over, maar vandaag niet. Dat is leuk.”

Ook zonder de valpartij van ploegmaat Tim Merlier zou Alpecin-Fenix vandaag de kaart van Philipsen getrokken hebben. “In deze koers gingen we inderdaad meer mijn kaart trekken. Voorlopig gaat het goed en kunnen Tim en ik onze koersen verdelen. We vinden het ook niet erg om voor elkaar te rijden. Of mijn trein nu vertrokken is? Laat ons hopen. Dat zullen we in de volgende wedstrijden zien.”

Volledig scherm Philipsen. © VTM