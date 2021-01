Philippe Gilbert verwelkomt dochtertje en hervat zondag met klein hartje: "Conditie was nul"

WielrennenPhilippe Gilbert (38) is voor een derde keer papa geworden. Samen met zijn vriendin Bettina verwelkomde hij dochtertje Valentine. “Moeder en dochter stellen het goed.” Zondag maakt Gilbert zijn rentree in het peloton - weliswaar met een klein hartje.

Gilbert kondigde de geboorte van Valentine aan via Instagram. “Hallo, wereld. Bettina en ik zijn zeer verheugd om ons dochtertje in onze bubbel te verwelkomen. Welkom, Valentine. Moeder en dochter stellen het goed.” De renner van Lotto-Soudal heeft al twee zonen - Alan en Alexandre - uit zijn huwelijk met Patricia Zeevaert.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rentree

Vier maanden nadat hij met een pijnlijke en gezwollen knie uit de BinckBank Tour stapte, maakt Gilbert overigens zijn rentree in het peloton. Met een klein hartje. De GP La Marseillaise (zondag), de Ster van Bessèges (3-7 februari) en de Ronde van de Provence (11-14 februari): als corona niet nog meer roet in het eten gooit, is dat het programma van Gilbert de komende weken. Hij kijkt uit naar competitie, zegt hij. "Ik heb een goeie stage gehad met de ploeg in Spanje. Nu krijg ik drie koersen met een mooi parcours. Ik ben blij dat ik eraan kan beginnen."

Logisch dat hij na vier maanden snakt naar wedstrijden, maar Gilbert loopt niet over van zelfvertrouwen. "Het niveau zal hoog zijn", zegt hij. "Door alle annuleringen in Spanje en elders gaat de kwaliteit van het deelnemersveld omhoog in de koersen die overblijven. Ik blijf voorzichtig in mijn ambities: het is te vroeg voor resultaten."

Volledig scherm Philippe Gilbert. © Photo News

Dat heeft meer met zichzelf dan met de tegenstand te maken. Zijn knieblessure - een barst in de knieschijf na een val in de openingsetappe van de Tour - is achter de rug, maar de gevolgen sleept hij nog altijd mee. "Ik heb het al gezegd: ik kom van heel ver terug. Ik ben later dan anders aan mijn trainingen kunnen beginnen en mijn conditie was op dat moment zo goed als nul. Ik heb heel hard moeten werken om terug te keren. Ik merk dat het goeie gevoel terugkomt, maar ik moet nu vooral ritme opdoen. Ik droom er wel van om meteen een paar mooie resultaten te rijden, maar ik blijf bij mijn idee: dit is voorbereiding.”

Volledig scherm Gilbert (rechts) met Tim Wellens. © Photo News