Philippe Gilbert stopt eind 2022 met wielrennen: “Het wordt tijd om een beetje te genieten”

Wielrennen Philipsen over zege in Turkije: “In laatste vijf kilometer ging mijn ketting er zelfs af”

16 april Na een vijfde en drie tweede plaatsen mocht Jasper Philipsen vandaag z'n handen dan toch in de lucht steken in de Ronde van Turkije. Onze landgenoot van Alpecin-Fenix vloerde in de sprint in Marmaris André Greipel en Kristoffer Halvorsen.