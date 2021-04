Philippe Gilbert over z’n (amper 23 dagen durende) break: “Als ik de Ronde had gereden, was ik hooguit 15de geworden. Maar wat heb ik daaraan?”

Wielrennen Renster neemt verkeerde afslag in Brabantse Pijl en belandt op Brusselse ring

15 april Zoek in de daguitslag van de Brabantse Pijl voor vrouwen niet naar Olivija Baleisyte. De 22-jarige Litouwse haalde de finish namelijk niet. De reden voor de opgave was opvallend: Baleisyte had tijdens de wedstrijd een verkeerde afslag genomen en belandde tussen het verkeer op de Brusselse ring.