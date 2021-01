Philippe Gilbert over het WK, fenomenen Van Aert en Van der Poel en… ‘buddy’ Evenepoel: “Benieuwd naar zijn klimprestaties in het hooggebergte”

WielrennenPhilippe Gilbert sprak over zijn aanslepende knieblessure. Bakende zijn grote seizoensdoelen af, waarbij hij hunkert naar dat laatste ontbrekende Monument op zijn palmares — Milaan-Sanremo. Maar had in de zoom call vanop zijn hotelkamer in Javea ook een duidelijke mening over de Olympische Spelen en het WK in eigen land. Over de fenomenen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. En... over zijn ‘maatje’ Remco Evenepoel.