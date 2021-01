Philippe Gilbert opent seizoen in Frankrijk en kijkt uit naar Sanremo en WK: “Ik blijf dat vijfde Monument nastreven”

WielrennenPhilippe Gilbert bereidt zich in het zuiden van Spanje met Lotto-Soudal voor op het nieuwe seizoen. De 38-jarige Luikenaar is aan de beterhand na zijn knieblessure en kijkt alweer vooruit. “Het WK is een uitstekende, uitgelezen mogelijkheid om eens voor de wereldtitel in eigen land te gaan.”

2020 was een erg tegenvallend jaar voor Philippe Gilbert. Na de lange coronapauze viel de Luikenaar op 29 augustus in de openingsetappe van de Tour zwaar op zijn knie. Hij brak daarbij opnieuw zijn knieschijf, net als twee jaar geleden. Na een korte herstelperiode reed hij nog de Ronde van Luxemburg, de Gooikse Pijl, het BK en de eerste twee etappes van de Binckbank Tour. Hij kwam echter nooit meer in de buurt van zijn topniveau en zette begin oktober dan maar een punt achter zijn seizoen.

“Ik ben van nul opnieuw moeten herbeginnen en het was een lange weg om weer wat op niveau te geraken", vertelde Gilbert in een online persmoment. “Stilaan train ik weer pijnvrij, maar ik heb geen idee waar ik me conditioneel ergens bevind. Dat zal ik op deze teamstage merken. De bedoeling is om opnieuw het best mogelijke niveau te halen.”

Gilbert begint zijn seizoen in Frankrijk. De Waal rijdt de GP La Marseillaise (31 januari) en de Ster van Bessèges (3 tot 7 februari), voor de eerste keer in zijn carrière. Nadien volgt de Ronde van de Provence als laatste voorbereiding op de Omloop. Daarna start hij in Parijs-Nice, Milaan-Sanremo wordt het eerste grote (klassieke) doel. Deelname aan Parijs-Roubaix is nog niet zeker.

“Milaan-Sanremo blijft een grote uitdaging en ik zou hem heel graag winnen. Sanremo was voor mij de reden om hard te blijven werken en terug te keren op mijn normale niveau. Het is en blijft in de nadagen van mijn carrière nog een van de grote doelen. Maar winnen wordt niet zo evident, omdat ik niet langer de meest explosieve renner van het peloton ben. Toch blijf ik dat vijfde Monument nastreven.”

Gilbert kijkt ook enorm uit naar WK in eigen land. “Het is een uitstekende, uitgelezen mogelijkheid om eens voor de wereldtitel in eigen land te gaan. Met mij of met een andere Belg, maar ik denk dat ons land sowieso een hele grote winstkans maakt.”

In principe rijdt Gilbert ook de Tour. En de Olympische Spelen? “Om eerlijk te zijn: je kunt niet enkel met kopmannen naar Tokio gaan. Je hebt ook knechten nodig. Ik denk dan toch in de eerste plaats aan Remco Evenepoel en Wout van Aert als kopmannen. (lacht) Maar ik kan uiteraard ook meegaan als ervaren helper. We zien wel. Laat me eerst maar op het klassieke voorjaar focussen. Alles op zijn tijd.”