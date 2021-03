Philippe Gilbert hoopt op een harde Milaan-Sanremo: “Misschien moet ik ook vertrekken op 100 kilometer van de streep”

Wielrennen Van der Poel pakt in Tirreno opnieuw uit met fenomenaal nummer, Pogacar deelt nieuwe tik uit aan Van Aert

14 maart Wat. Een. Etappe. Mathieu van der Poel heeft met een fenomenaal nummer de vijfde rit in Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Nederlander rondde een solo van 50 kilometer over verschillende muurtjes af. Tadej Pogacar naderde nog met rasse schreden, maar strandde op de tweede plaats. De Sloveen smeerde Wout van Aert - die derde werd - wel kostbare tijd aan in de strijd om de eindzege.