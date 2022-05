Philippe Gilbert geeft eindzege Vierdaagse van Duinkerke niet meer uit handen, Gerben Thijssen wint slotrit na massasprint

Giro LIVE. Sprinters­ploe­gen schakelen versnel­ling hoger, vluchters gegrepen: wie wint derde rit in de Giro?

In de Giro trekt het peloton vandaag over een afstand van 201 kilometer van Kaposvár naar Balatonfüred in Hongarije. Gisteren won Simon Yates de individuele tijdrit en deelde daarmee al een tikje uit aan Carapaz en co. Mathieu van der Poel werd tweede en start opnieuw in de roze leiderstrui. Wie schrijft de derde rit in de Giro op zijn naam?

17:07