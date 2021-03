Philippe Gilbert even toe aan fysieke en mentale reset: “Maar ik geef niet op, want die Grote Drie zijn niet onklopbaar”

Wielrennen Peter Sagan sprint naar eerste seizoensze­ge in Ronde van Catalonië: “Voel me geweldig”

27 maart Peter Sagan heeft de zesde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De drievoudige wereldkampioen was de snelste in een massasprint. Het is de eerste seizoenszege voor Sagan. Neoprof Maxim Van Gils werd knap tiende. Leider Adam Yates kwam niet in de problemen vandaag en gaat als leider van start in de slotrit van morgen.