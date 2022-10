Philippe Gilbert bevestigt dat hij geen manager van Lotto-Dstny wordt: “Voel er mij nog niet klaar voor”

“Er waren geruchten dat ik eventueel de nieuwe manager van Lotto-Soudal (vanaf volgend jaar Lotto-Dstny, red.) zou worden”, vertelt Gilbert - die afgelopen zondag met Parijs-Tours zijn laatste koers reed. “Ik stond op een lijst met heel wat andere personen. De ploeg deed me ook een voorstel, al ruim een jaar geleden. Het was zeker een mooi aanbod, maar ik voel me nog niet klaar om een rol van teammanager in een wielerploeg op mij te nemen. Dat vraagt enorm veel ervaring in een complex milieu, veel verantwoordelijkheid, lange dagen en vele verre verplaatsingen. Misschien komt het er later wel van, want ik heb altijd een doel nodig. Maar nu wil ik het kalm houden. Ik wil enkele maanden genieten en me aanpassen aan het nieuwe leven.”